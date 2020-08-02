"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدا: ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الغربية، نزول الشبورة المائية صباحا، وأن يسود طقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وأن تصل معدلات الرطوبة في القاهرة والوجه البحري 80%.

كما توقع خبراء الأرصاد، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، في القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 والصغرى 26، وقنا العظمى 43 والصغرى 27 ، والأقصر العظمى 44 والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 والصغرى 29.