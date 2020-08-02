تحرير 71 مخالفة ذبح خارج المجازر و188 محضرا تموينا في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تحرير 71 محضر ذبح أضاحي في الشوارع للمخالفين، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا على أن هناك متابعة حازمة لتنفيذ قرار حظر ذبح الأضاحي في الطريق.

وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا تحرير 17 محضرا بحي العمرانية، و5 محاضر بحي الوراق و10 محاضر بحي شمال و14 محضرا بحي العجوزة، و10 محاضر بحي الدقي، و6 محاضر بحي بولاق و3 محاضر بحي الطالبية و3 محاضر بمركز أوسيم و3 محاضر بمدينة الحوامدية.

أكد المحافظ فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، تحفيزا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وتمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 188 مخالفة تموينية، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى.