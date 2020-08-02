ضبط 7 أطنان ملح وجبن وقشطة ودقيق في حملة تموينية بالدقهلية

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة، ما أسفر عن ضبط 5 طن ملح، 50 صفيحة جبن، 16 شكارة دقيق، 10 صفيحة قشطة بيضاء بإجمالي وزن 800 كيلو جرام، 25 شرينك جبن بإجمالي 675 علبة، 2 شكارة ستار بوتين، 2000 لتر سولار والتحفظ عليها.

جاء ذلك خلال تقرير عرضه علي الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن شن مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة أمس أسفرت عن تحرير 52 محضرا لمخابز ومنشآت تجارية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز والمنشآت التجارية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه في مجال المخابز عن تحرير 16 مخالفة شملت 7 نقص في الوزن ،4 لعدم مطابقة المواصفات، 3 تصرف في دقيق، محضر عدم وجود ميزان، 3 للتوقف عن الإنتاج ،وفي مجال الأسواق تم تحرير 34 محضر شملت 14 لعدم الإعلان، 6 بيع سجائر بأزيد من السعر، محضر عدم وجود شهادات صحية، 2 بدون ترخيص ،4 ذبح خارج السلخانة، 3 عدم أمساك دفاتر، محضر لعدم الصلاحية، 3 لعدم الإعلان وتجميع سلع.

ومن جانبه أكد المحافظ على استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية.