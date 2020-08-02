استمرار غلق الحدائق والمنتزهات أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات غلقاً كاملاً، مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين والحدائق، مشيرا إلى السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض الحدائق والمتنزهات لقضاء عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مناشداً أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على سلامتهم.