"صحة الشرقية" تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشار مسعود إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين.

وجه وكيل وزارة الصحة، مديرة الصيدلة والتموين الدوائي بالمديرية، وضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة العيد.