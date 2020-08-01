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 محافظ الشرقية: المجازر مفتوحة بالمجان.. وسنقضي على مخالفات الذبح

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محمد عزالدين
01:16 م | السبت 01 أغسطس 2020
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة بالمحافظة تعمل خلال إجازة العيد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، للحد ومنع تزايد الإصابات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، أنه تم الالتزام بغلق الحدائق العامة وفق تعليمات مجلس الوزراء.

وذكر أن هناك متابعة جيدة لمخلفات البناء، خلال إجازة العيد، ومن يثبت مخالفته يتم إحالته إلى النيابة، موضحا أنه تم توفير السلع الغذائية والاستراتيجية، وكذلك متابعة رفع المخلفات، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة على منظومة النظافة، وعدم الذبح فى الشوارع، مضيفًا: "سنقضى على مخالفات الذبح بالشارع، والمجازر مفتوحة للمواطنين بالمجان".

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