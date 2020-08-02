"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل تمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنَّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ بداية انطلاقه وحتي يونيو الماضي ساهم في تنفيذ أكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط بجميع محافظات مصر، لافتا إلى أنَّ هذه المشروعات تستهدف زيادة التنافسية في المحافظات من خلال تقديم مشروعات تكاملية تخدم المشروعات الكبرى بالمحافظات.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّه تمَّ تأجيل سداد القروض الخاصة بمشروعك اعتبارًا من شهر مارس الماضي ولمدة 6 أشهر، وذلك في إطار دعم الدولة للقطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتابع أنَّ أكثر المحافظات التي تصدرت تنفيذا للمشروعات هي محافظة المنيا وذلك بتنفيذ 17.7 ألف مشروع بقروض أكثر من 1.7 مليار جنيه وهذه المشروعات استطاعت أن توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، ويليها محافظة البحيرة بعدد أكثر من 15.2 ألف مشروع بقروض تجاوزت المليار و49 مليون جنيه.