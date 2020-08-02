النمسا تعتزم استخدام طائرات دون طيار في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أن بلاده ستبدأ في تجارب تشغيلية، خلال الشهر الجاري، لاستخدام الطائرات من دون طيار في مراقبة حدود النمسا مع كل من سلوفينيا والمجر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وقال نيهمر، في تصريحات اليوم، إنه سيتوجه إلى اليونان في نهاية أغسطس الجاري لتفقد وضع اللاجئين الحالي هناك، تمهيدا لتكثيف الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والحدود بين دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر الوزير النمساوي، أنه وفقًا للبرنامج الحكومي وطالما أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تعمل بسلاسة ، يجب أيضًا مراقبة الحدود النمساوية مع دول الجوار مع تكثيف استخدام "المساعدات الفنية" في هذا المجال.

وأشار نيهمر، إلى أن الهدف من المراقبة الجوية للمنطقة القريبة من الحدود هو تشديد الرقابة من جهة وتحقيق نتائج أسرع في مكافحة الإتجار بالبشر.