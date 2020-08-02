رئيس التحرير

محمود مسلم

النمسا تعتزم استخدام طائرات دون طيار في مكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب:

(أ.ش.أ)
03:56 م | الأحد 02 أغسطس 2020
النمسا تعتزم استخدام طائرات بدون طيار في مكافحة الهجرة غير الشرعية

النمسا تعتزم استخدام طائرات بدون طيار في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أن بلاده ستبدأ في تجارب تشغيلية، خلال الشهر الجاري، لاستخدام الطائرات من دون طيار في مراقبة حدود النمسا مع كل من سلوفينيا والمجر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وقال نيهمر، في تصريحات اليوم، إنه سيتوجه إلى اليونان في نهاية أغسطس الجاري لتفقد وضع اللاجئين الحالي هناك، تمهيدا لتكثيف الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والحدود بين دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر الوزير النمساوي، أنه وفقًا للبرنامج الحكومي وطالما أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تعمل بسلاسة ، يجب أيضًا مراقبة الحدود النمساوية مع دول الجوار مع تكثيف استخدام "المساعدات الفنية" في هذا المجال.

وأشار نيهمر، إلى أن الهدف من المراقبة الجوية للمنطقة القريبة من الحدود هو تشديد الرقابة من جهة وتحقيق نتائج أسرع في مكافحة الإتجار بالبشر.

اقرأ المزيد:

اتفاق بين النمسا وهولندا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وزير داخلية النمسا: لدينا خطا واضحا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تنسيق أمني بين النمسا والمجر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

داخلية النمسا تلجأ للتعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

النمسا تطور 3 شبكات أمنية من أجل السيطرة على أزمة الهجرة غير الشرعية