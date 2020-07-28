اليابان: تمثال نساء المتعة في كوريا الجنوبية يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات

ذكرت اليابان اليوم، أن تمثالا أقيم مؤخرا لرجل يشبه رئيس الوزراء شينزو آبي، وتصويره جاثيا على ركبتيه منحنيا لفتاة ترمز إلى "نساء المتعة" الكوريات، قد يلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة جابان تايمز، في نسختها باللغة الإنجليزية عن يوشيهيدا سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله: إنه إذا ثبتت صحة التقارير عن تمثال أطلق عليه "الكفارة الأبدية" ونصب في حديقة نباتات في بيونج تشانج في كوريا الجنوبية، فقد يكون لذلك "تأثير حاسم" على العلاقات بين البلدين.

وتم وضع التماثيل في حديقة نباتية كورية يديرها القطاع الخاص في بيونج تشانج، مع تمثال لفتاة ترمز إلى النساء الكوريات اللواتي تم استعبادهن جنسيا في المواخير العسكرية اليابانية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.ولا تزال هذه القضية مصدرًا كبيرا للتوتر بين الجارتين الآسيويتين اللتين تعانيان من الكثير من الخلافات حول القيود التجارية والتعويض عن العمالة القسرية في زمن الحرب.