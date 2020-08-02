رئيس أبوتشت: أسطوانات البوتاجاز تطايرت على مساحة فدان من شدة الانفجار

قال خالد عويس رئيس مركز ومدينة أبوتشت، بمحافظة قنا، إن أكثر من 400 إلى 500 أسطوانة بوتاجاز، تطايرت على مساحة فدان أي ما يقرب من نصف كيلو من شدة الانفجار الذي تسببت فيه عربة محملة بغاز صب بحمولة 31 طنا.

وأضاف عويس، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الانفجار وقع في منطقة صحراوية بقرية النواهض، بالقرب من مبنى مسور رفض تقنينه من قبل، مؤكدا أنه أثناء انفجار السيارة الغاز الصب القادمة من سوهاج تسللت النيران إلى سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز وانفجرت وتطاريت جميعها في الهواء، وأسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص من بينهم سائق السيارة.

وأشار إلى أن السيارة التي انفجرت تابعة لشركة بتروجاس في أسيوط، التي استقدمت فنين لنقل الغاز المتعلقة إلى سيارة أخرى خشية تجدد اشتعال النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة.كان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا إخطارًا، تلقى من الحماية المدنية، إخطارا يفيد بانفجار عربة محملة بغاز صب (بيوجاز)، بقرية النواهض بلاد المال، على الطريق الصحراوي، ونقل 3 مصابين سائق العربة واثنين آخرين إلى مستشفى أبوتشت، كما تم السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء.