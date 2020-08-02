الاحتلال يسلم إخطارات هدم منازل بكفر الديك غرب سلفيت

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 9 إخطارات لوقف العمل والهدم ببلدة كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال رئيس بلدية كفر الديك ابراهيم الديك في بيان، إن سيارات الإدارة المدنية ترافقها دوريات جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة، وسلمت 9 إخطارات لوقف العمل والبناء والهدم لسبعة منازل، وغرفة زراعية، في المنطقة الغربية الجنوبية من البلدة وتعرف "بالشعاب" بحجة أنها تقع بمناطق "ج".

وأضاف الديك، أن الإخطارات التي تم تسليمها لثلاثة منازل قيد الانشاء، وأربعة يسكن أصحابها بها، وغرفة زراعية، وبركس، وتعود الملكيات للمواطنيين إسلام عبدالغني، إبراهيم ناجي، هادي ناجي، إبراهيم طه، تامر طه، نجاتي طه، محمود ناجي، حسام الديك، فراس الديك.

وأشار الديك، إلى أن الاحتلال سلم إخطارات لعدد من المنشآت والمنازل في نفس المنطقة قبل عدة أيام ليصبح عدد الإخطارات خلالها 26 اخطاراً.

وناشد الديك، المؤسسات الحقوقية والمسؤولة والداعمة وقف هذه الاعتداءات وتقديم ما يلزم من مساعدات من بنية تحتية، وقانونية لتثبيت وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين.