صور.. ضبط 21 طن غاز صب بوتاجاز سائل قبل بيعها بالسوق السوداء

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، نجحت في ضبط 21 طنا و530 كيلو جرام غاز صب بوتاجاز سائل داخل سيارة مخصصة لنقل الغاز قادمة من مصنع سوهاج متجهة إلى أسوان فى أحد المناطق الجبلية غير المأهولة بالسكان بمدخل قرية النواهض بمركز أبوتشت وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء.

وأوضح "الداودي"، أنه تم تحرير المحضر رقم 21 أحوال لسنة 2020 مركز أبوتشت ضد سائق السيارة، وذلك لمخالفته خط السير وقصده التربح من المال العام دون وجه حق من خلال تعبئة اسطوانات بوتاجاز منزلى بطريقة غير سليمة تمهيدا لبيعها مخالفا بذلك للقرار الوزارى رقم 184 لسنة 2017، الخاص بتنظيم تداول سلعة البوتاجاز.

من جانبه ذكر أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن سائق السيارة أراد تعبئة مجموعة من اسطوانات البوتاجاز المنزلى مما أدى إلى اشتعال الحريق فى السيارة المحملة بالغاز والاسطوانات المزمع تعبئتها فجر أمس، وعلى الفور انتقلت فرق الحماية المدنية ونجحت فى إطفاء الحريق.

كما انتقل مسئولو التموين والمباحث وتم ضبط السائق وتحرير محضر ضده وإحالته للنيابة العامة.