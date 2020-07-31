محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك

حرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على زيارة عدد من دور الرعاية بمدينتي نجع حمادي وقنا، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى، كما أطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال وتطوير تلك الدور لتلبى احتياجاتهم.

استهل المحافظ جولته بزيارة دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة بمدينة نجع حمادي، كما زار مؤسسة أحمد جبرة لرعاية الأيتام، ومقرىّ الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية لرعاية الأيتام بنين وبنات بمدينة قنا، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة للأطفال الأيتام والعمل على توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأعرب محافظ قنا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيرا إلى التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.