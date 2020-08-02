محافظ قنا: رصد 61 شكوى على السوشيال ميديا خلال يوليو.. وحل 43 منها

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن وحدة رصد الشكاوى التابعة لمكتب إعلام محافظة قنا نجحت فى رصد 61 شكوى متنوعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال شهر يوليو الماضى.

وأوضح الداودى أنه تم الاستجابة الفورية وحل 43 شكوى من إجمالى الشكاوى التى تم رصدها بنسبة 64% بينما يجرى التنسيق مع الجهات المختصة لحل باقى الشكاوى الأخرى وإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها لافتا الى ان فريق عمل الوحدة لديهم الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التى تسمح لهم برصد ومتابعة الشكاوى من خارج مقر العمل وعلى مدار ٢٤ ساعة موجها الشكر لهم ومؤكدا أننا جميعا نعمل بهدف خدمة المواطن وحل مشكلاته .

وأشار محافظ قنا الى أن مرفق الكهرباء إستحوذ على العدد الأكبر من الشكاوى التى تم رصدها بعدد ١٦ شكوى يليه مرفق النظافة بعدد ٩ شكاوى ومرفق المياه و الصرف الصحى بعدد ٨ شكاوى كما تم رصد ٤ شكاوى بشأن رصف وتمهيد طرق و ٣ شكاوى حول سيارات كسح المجارى و٣ شكاوى بخصوص تركيب ماكينات ATM فى عدد من القرى بالإضافة الى ١٨ شكوى أخرى متنوعة .

ومن جانبه أشار حازم عمر نائب محافظ قنا والمشرف على وحدة رصد الشكاوى ان الوحدة هى إحدى الوسائل المستحدثة لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها وذلك فى اطار حرص المحافظة على الوصول الى كافة الشكاوى التى يقدمها المواطنين عبر القنوات المختلفة مؤكدا حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي يتم رصدها من قِبل الوحدة لافتاً إلى أن هناك توجيهاً مستداماً للقائمين عليها بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية والسعى إلى إزالة أسبابها وتحقيق مطالب المواطنين مُثمناً الدور الذي يقوم به فريق العمل فى رصد ومتابعة حل شكاوى المواطنين .