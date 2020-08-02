الاحتلال يحرق 3.3 فدانا في المغير شرق رام الله

تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في احتراق 14 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة.

وقال منسق اللجنة الزراعية في المغير كاظم الحاج محمد لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأراضي في المنطقة الشرقية من القرية، ما تسبب في احتراق 14 دونما من محصول اللوز تعود ملكيتها للمواطن سليمان أحمد الحاج محمد.

وأضاف محمد، أن 12 رأسا من الأغنام، تعود ملكيتها للمواطن فضل ابراهيم حامد أبو عليا، نفقت، بعد رش مستوطنين من مستوطنة "جبعيت" الأراضي بالسموم.