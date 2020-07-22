البحرين تؤكد موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية

أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، ودعمها للجهود الهادفة للتوصل لحل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كغيره من الشعوب، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنّ ذلك جاء خلال مشاركة مملكة البحرين في الجلسة التي عقدت افتراضيًا لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين.

وأشار السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في كلمته، إلى أنّ الخطط الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أنّه يتعين اليوم على المجتمع الدولي البناء على الجهود الأممية المستمرة منذ عقود؛ للتوصل لحل سلمي وشامل وعادل ودائم لهذه القضية المركزية، معربا عن إدانة البحرين تجهيز ميليشيات الحوثي الانقلابية زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مؤخرًا، والذي يعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار المندوب الدائم إلى أنّ البحرين دعمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي فوري لإطلاق النار لتعزيز العمل الدبلوماسي في مناطق النزاع والمساعدة في تهيئة الظروف لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى الأماكن الأكثر عرضة لجائحة كورونا.