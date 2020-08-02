استطلاع: 39% فقط من الألمان يأسفون لسحب القوات الأمريكية من بلادهم

كشف استطلاع حديث للرأي أن أغلب المواطنين في ألمانيا لا يأسفون على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالسحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "قنطار" لقياس مؤشرات الرأي أن 39% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن أسفهم للحد من القوات الأمريكية في ألمانيا، فيما أوضح 44% أنهم غير آسفين على ذلك، بينما قال 17% إنهم لا يعرفون، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لشبكة "دويتش فيله" الألمانية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أعلن الأربعاء الماضي، أن واشنطن تعتزم إعادة 6 آلاف و400 جندي من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، ونقل 5 آلاف و600 جندي آخرين إلى دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويبلغ إجمالي عدد القوات الأمريكية في ألمانيا نحو 36 ألف جندي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن السحب الجزئي لقواته من ألمانيا في يونيو الماضي، مبرراً ذلك بما اعتبره إنفاقاً غير كاف من ألمانيا على الدفاع، لكنه قال إنه سيحتفظ بقرابة نصف هذه القوات في أوروبا لمواجهة التوتر مع روسيا.

من جانبه، وجه رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، انتقاداً لاذعاً للقيادة الأمريكية على خلفية ذلك، وقال "الطريقة التي تتعامل بها أمريكا مع الشركاء حالياً مؤلمة، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم لنفسها فائدة عسكرية وسياسية عندما تُعاقب ألمانيا"، مؤكدا أن ألمانيا مناسبة بشكل مثالي كنقطة انطلاق لعمليات عالمية.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارينباور، قد كشفت أنها ستعقد محادثات بعد انتهاء الصيف مع رؤساء حكومات الولايات المتضررة من خطط الانسحاب الجزئي الأمريكية.

وقالت كاريتباور، في بيان: "فيما يتعلق بالخطط المؤسفة لسحب القوات الأمريكية، سأدعو في بداية الدورة البرلمانية بعد الصيف رؤساء حكومات الولايات المتأثرة لمناقشة كيف يمكن للجيش دعم المناطق المتأثرة".