كريم مسلم: أحببت إبراز مظاهر مصر السياحية في "شكوى إلى الله"

كشف المخرج كريم مسلم، تفاصيل كليب الفنان محمد فؤاد، شكوى إلى الله، الذي طرحه فؤاد عبر قناته على "يوتيوب" منذ أيام.

قال مسلم لـ"الوطن" إن كليب شكوى إلى الله قد تم تصويره فى محافظة الفيوم على مدار يوم كامل، خلال نهار وليل إحدى ليالي شهر رمضان الكريم.

أضاف: "التصوير كان شاقا للغاية بسبب إن التصوير كان في مرتفعات وجبال ورمال، واحتاج وقت طويل لكي يتم تثبيت المعدات والكاميرات".

تابع: "كان هدفي من تصوير الكليب فى الفيوم أن أظهر عدد كبير من معالم مصر السياحية والخلابة التى لا يعرفها الكثيرون عن مصر، واعتقد انني نجحت فى اظهار ذلك خلال التصوير".

وأشار كريم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أغنيات مصورة أخرى مع محمد فؤاد الذي يراه مطربه المفضل.

يذكر أن أغنية شكوى إلى الله هي من كلمات وألحان محمد فؤاد وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإنتاج هاي فيدليفي، وهي كانت ضمن تريند تويتر مصر فور طرحها أول أمس.