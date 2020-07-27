الموزع كريم عبدالوهاب يروج لأغنية محمد فؤاد "شكوى إلى الله"

نشر الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة للفنان محمد فؤاد مروجًا لأغنيته الجديدة، وعلق "عبد الوهاب": "شكوى إلى الله.. محمد فؤاد كلمات والحان محمد فؤاد، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإدارة إنتاج شافعي فؤاد، وإبراهيم فؤاد".

يُذكر أن الفنان محمد فؤاد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة "شكوى إلى الله"، والتي انتهى من تصويرها في وقت سابق على طريقة "فيديو كليب".

ونشر فؤاد صورته من البوستر الدعائي على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق قائلًا: “شكوى إلى الله.. قريبًا".

وعلمت "الوطن" أن أغنية فؤاد الجديدة هي من كلماته وألحانه فى تجربة جديدة عليه، أما التوزيع الموسيقي فللموزع كريم عبدالوهاب.