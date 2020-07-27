فيديو.. محمد فؤاد يطرح برومو كليبه الجديد "شكوى إلى الله"

طرح المطرب محمد فؤاد برومو كليبه الديني الجديد "شكوى إلى الله"، عبر اليوتيوب، وهو الكليب المقرر طرحه يوم وقفة عرفات.

"شكوى إلى الله" كلمات وألحان محمد فؤاد، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإدارة إنتاج شافعي فؤاد، وإبراهيم فؤاد".

يُذكر أن الفنان محمد فؤاد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة "شكوى إلى الله"، والتي انتهى من تصويرها في وقت سابق على طريقة الفيديو كليب.

ونشر فؤاد صورته من البوستر الدعائي على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "شكوى إلى الله .. قريبًا".