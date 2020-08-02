تامر حسني بطل تتر الجزء الثالث من "مدرسة الحب"

علمت "الوطن" أن الفنان تامر حسني سيشدو بتتر الجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب الذي سيتم عرضه بدء من اليوم.

التتر من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

مسلسل "مدرسة الحب 3" بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد، مسلسل "خيانة عهد"، والذي تم عرضه بموسم رمضان المنقضي، بالإضافة إلى مشاركتها كضيفة شرف بمسلسل "سكر زيادة"، والذي قدمت من خلاله الكوميديا للمرة الأولى بمشوارها الفني، وتم عرضه بنفس الماراثون الدرامي.

في حين إن تامر حسني كان قد طرح مؤخرا إعلانا مع احدى شركات الاتصالات، فى حب مصر.