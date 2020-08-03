الطقس اليوم الاثنين 3-8-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، الاثنين، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد، وتشير خرائط الطقس إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأفاد الخبراء بأنّ الرطوبة النسبية ستكون العظمى 80 والصغرى 35 في القاهرة والوجه البحري و88 و45 في السواحل الشمالية و65 و25 في شمال الصعيد، و40 و18 في جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الأجواء تبقى حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة ، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.