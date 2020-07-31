توقعات حالة الطقس خلال أسبوع العيد: مائل للحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مصر، خلال الأيام المقبلة.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حالة الطقس في مصر السبت 1 أغسطس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود السبت، طقس حار رطب نهارا، معتدل ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح تنشط أقصى الغرب، على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للحرارة نهارا، معتدل ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس في مصر الأحد 2 أغسطس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود الأحد، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للحرارة نهارا، معتدل ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس في مصر الاثنين 3 أغسطس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يسود الاثنين، طقس حار رطب نهارا، معتدل ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للحرارة نهارا، معتدل ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء 4 أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا، معتدل ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، و على جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس في مصر الأربعاء 5 أغسطس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود، الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، و على جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر الخميس 5 أغسطس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن يسود الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتنتشر الشبورة المائية صباحا، على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، و على جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال على مناطق متفرقة.