لو عندك 19 سنة.. كيف تشارك بمنحة تمكين الشباب للعمل المهني الحر؟

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيًا؛ على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين.

ويستمر التدريب لمدة شهر ونصف علي عدة مراحل وهي:

المرحلة الأولى: التدريب علي مهارات عامة مثل مهارات التواصل والقيادة.

المرحلة الثانية: تقييم المتدرب لتحديد أنسب المجالات للعمل الخاصة بكل متدرب.

المرحلة الثالثة: التدريب المهني المتخصص.

المرحلة الرابعة: ورش التأهيل الوظيفي الخاصة بكيفية الحصول علي وظيفة من خلال منصات العمل الحر.

شروط الالتحاق بمنحة التدريب من أجل التأهيل للعمل الحر

- يجب ألا يقل عم المتقدم عن 19 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا.

- يجب مراعاة وجود 50% من الإناث و50% من الذكور على أن يتم دمج ذوي الإعاقة بنسبة 10%.

- يتم قبول الطلبة المقيدين في العام الدراسي بالجامعات وخريجي الجامعات والمعاهد.

- يتم القبول بالمنحة لمن لم يسبق له/لها العمل مسبقًا، ومن سبق له التوظيف وترك العمل لمدة تزيد عن العام.

المهارات المطلوبة

- مبادئ مهارات الحاسب الآلي.

- القدرة على العمل بروح الفريق.

- ذاتي التحفيز ويمتاز بالمثابرة.

- لديه الدافع الداخلي للتعلم المستمر ونهم المعرفة.

ويمكن للشباب التقدم للمنحة التدريبية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://youthenablement.com، وبعد إدخال البيانات الأساسية، هناك اختبار خاص بمستوى الذكاء IQ وآخر بمستوى اللغة الإنجليزية، مدة كل اختبار نحو 20 دقيقة، ويشرط اجتيازهما لتتمكن من إكمال البرنامج التدريبي.

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