برلماني يطالب بسرعة تنفيذ مبادرة تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإطلاق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة "مستقبل رقمي"، والتي تهدف إلى تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحوّل الرقمي، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتي مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز، وذلك بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال.

وطالب زين الدين في بيان له أصدره، اليوم، بالإسراع في تطبيق هذه المبادرة المهمة موجها التحية والتقدير للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، مشيدا بتأكيد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتبادل الخبرات بين الجانبين وأن التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والاتحاد العام للغرف التجارية في مبادرة "مستقبل رقمي" يمثل سابقة أولى في نقل خبرات وتجارب قطاع الأعمال العام إلى شركات القطاع الخاص نظرًا لضخامة مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في شركاتها التابعة، ويضم أكثر من 20 تعاقدا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذه، مما يؤكد سياسة الوزارة المعلن عنها سابقا أن برنامجها الطموح للتحول الرقمي سيجذب ويحرك نحو 30% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، تماشيا مع سياسة الدولة للرقمنة.

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين أهمية المبادرات التي أصبحت تخرج من الاتحاد العام للغرف التجارية لخدمة المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بمواكبة مختلف الأحداث التي تواجه المجتمع مثل فيروس كورونا وغيرها من الأحداث الأخرى، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم العربي يتميز بأنه دائما لديه خطط طموحة وأفكار من خارج الصندوق أسهمت بشكل إيجابي وكبير في أن يكون للغرف التجارية دورها الإيجابي والكبير في مساندة ودعم القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري العظيم.

تجدر الإشارة إلى أن "مستقبل رقمي" أول مبادرة من نوعها يتمحور تركيزها حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ستقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مفهومًا مبتكرًا يوفر لها أحدث التقنيات بسعر مناسب، حيث ستتولى مسؤولية تأهيل مزودي التكنولوجيا للعمل مع تلك الشركات وتسهيل إجراءات الدفع إضافة إلى تقديمها خدمات دعم احترافية للمستخدمين النهائيين.