أسعار الخضروات اليوم الإثنين 3-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم الإثنين 3 أغسطس، والتي تنوعت بين الخيار والطماطم والليمون، كالتالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 4 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 17 إلى 22 جنيهًا.

بطاطا

جل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

بنجر

وصل سعر كيلو جرام من البنجر 4 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

الثوم

ووصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.

خس أحمر

وسجل متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهين.

قلقاس

وسجل كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام من البامية 17 جنيهًا.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي إلى 3 جنيهات.

كرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب 2.5 جنيه.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 13 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 4 جنيهات.