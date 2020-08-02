وضعت الشركة القابضة "مصر للطيران" عدد من الضوابط لاسترداد تذاكر الطيران من خلال الإنترنت.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي ضوابط استرداد تذاكر الطيران من خلال الإنترنت، وفقا لما أعلنته الشركة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط استرداد تذاكر الطيران من خلال الانترنت

ـ اختيار موقع الدولة التي تم شراء التذكرة من خلالها.

ـ إرسال طلب استرداد.

ـ استخدام نموذج طلب استرداد قيمة التذاكر الإلكترونية التي تم شرائها عن طريق موقع مصر للطيران www.egyptair.com فقط ( يتم تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء على حدا).

ـ يتم تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة مصر للطيران ويستغرق 21 يوم عمل ونظرا للظروف الحالية، قد يستغرق وقت أكثر من المحدد.

كما أوضحت الشركة أنه نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة قد يستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي.

ويتم إجراء عملية الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شرائها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

كما نوهت الشركة إلى أنه يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة المستردة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء الحجز تلقائيًا فور تقديم نموذج طلب الاسترداد عبر الإنترنت.

البيانات الالزامية لطلب استرداد تذاكر الطيران من خلال الانترنت

ـ بيانات المشتري، الاسم الأول، اسم العائلة، البريد الإلكتروني المستخدم أثناء الحجز، رقم التعريف الذي تم ادخاله أثناء الحجز.

ـ بيانات بطاقة الائتمان، نوع ورقم البطاقة، تاريخ انتهاء الصلاحية بالشهر والسنة، اسم حامل بطاقه الائتمان كما هو موضح علي البطاقة.

ـ بيانات التذكرة، رقم الحجز، وأرقام مستندات الخدمة.