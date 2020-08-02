تامر حسني ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه

نشر تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث أعلن خلالها انتهائه من تسجيل ألبومه الجديد تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وكتب: "نهاركم أبيض يا أغلى الناس، خلصت إمبارح تسجيل الألبوم.. استعدوا".

وطرح تامر مؤخرًا كليب أغنية "وأنت معايا" بالمشاركة مع الشاب خالد وحقق أكثر 15 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة "تامر" الرسمية على "يوتيوب".

وأنهى فريق عمل فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام الماضية فى عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته كل من حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

وكان تامر حسني قد طرح ألبومه الاخير "عيش بشوقك" في أول أغسطس 2018، ونافس به في الموسم الصيفي، ويعد أول إنتاج فني لشركته، وتضمن الألبوم 12 أغنية تم تصوير معظمها على طريق "فيديو كليب".

وتعاون تامر حسني في ألبومه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، وبلال سرور، وهانى محروس، وتامر حسين، وتامر علي، وهيثم راضي، وجلال الحمداوي، وصابر كمال، وشريف بدر، وشريف مكاوي، وعبد الرحمن شوقي، ووسام عبدالمنعم، ورمضان محمد.