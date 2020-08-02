كورونا في آسيا.. إندونيسيا تسجل 1519 إصابة جديدة بكورونا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 18.096.834 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 690.042، بينما بلغت حالات الشفاء 11.375.443حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعًا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسيا.

وأعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، اليوم، تسجيل 1519 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و43 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 111 ألفا و455 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و236 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي ليصل إلى 68 ألفا و975 حالة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 377 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 22 ألفا و144 إصابة، فيما سُجلت 180 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وفاة 3 حالات جديدة في هونج كونج

وفي هونج كونج، أعلنت الحكومة، وفاة 3 حالات جديدة من جراء الإصابة بكورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 34 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال رئيس شعبة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، "تشوانج شوك كوان"، في مؤتمر صحفي اليوم، إن هونج كونج شهدت ظهور 115 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سنغافورة إلى 52 ألفا و825

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 313 إصابة جديدة بالوباء ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 52 ألفا و825 إصابة.

وأوضحت الوزارة السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تتضمن حالة عدوى مجتمعية واحدة لمقيم دائم في البلاد، و5 حالات وافدة من الخارج تم وضعها قيد الحجر الصحي المنزلي لدى وصولها سنغافورة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سترايتس تايمز" السنغافورية.

ماليزيا: لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكورونا

وفي ماليزيا، أعلنت السلطات، تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، وقال مدير عام الصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات نقلتها صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، إن حالة واحدة من بين الإصابات الجديدة كانت وافدة من الفلبين وأصيبت بالعدوى في الخارج.

وأشار عبدالله، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 8 آلاف و999 إصابة ولا يزال 210 مرضى يتلقون العلاج، في حين تماثل 17 شخصًا آخر للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 8 آلاف و664 شخصًا ليسجل معدل الشفاء 96.3%.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة اليوم، ليظل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 125 وفاة أي ما يعادل 1.39%، وفقا للمسؤول الماليزي.

أفغانستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 36 ألفا و710 حالات

وفي أفغانستان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 36 ألفا و710 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم، أن الوفيات جراء الفيروس بلغت 1283 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 25 ألفا و509 حالات، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية.