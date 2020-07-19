يوميات كورونا في آسيا.. ارتفاع إجمالي المصابين في الصين لـ83660 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 14.454.023 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 605.619، بينما بلغت حالات الشفاء 8.637.761 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعًا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بوباء كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الثالث عشر على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة جديدة بينها 13 بعدوى محلية جميعها في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83660 وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج جرى تسجيلها بواقع حالتين في مقاطعة قوانجدونج وحالة واحدة في مقاطعة شاندونج، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2007 حالات غادر منها 1923 حالة المستشفيات بعد شفائهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس السبت، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78775 شخصًا، مشيرة إلى أن 6925 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 212 شخصًا الملاحظة الطبية أمس السبت، وتابعت أنه جرى أمس السبت، تسجيل 42 إصابة جديدة بدون أعراض بينها 12 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 147 منها 87 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس السبت، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1777 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 12 وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 454 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1274 مريضًا في هونج كونج، 46 مريضًا في ماكاو، و440 مريضًا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 13745 حالة.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن العدد اليومي لحالات الإصابة تراوح بين 30 - 70 حالة في الأسبوع الأخير، لكنه سجل أقل من 40 حالة لليوم الثاني على التوالي نتيجة تخفيف تداعيات الإصابات المرتبطة بالبحارة في سفينة روسية رست في مدينة بوسان، والعمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق إلى البلاد.

وجاءت 21 حالة لانتقال العدوى محليا من أصل الـ 34 حالة الجديدة، بينما كانت الـ13 حالة المتبقية قادمة من الخارج.

ومن بين الـ34 حالة الجديدة، كان هناك 21 حالة للرجال، و13 حالة للنساء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة ليصل إلى 295 حالة، بينما بلغت نسبة الوفيات بكورونا 2.15%، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 37 حالة إلى 12556، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 894 شخصًا بتراجع قدره 4 أشخاص.

كازاخستان تسجل 1636 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية في الجمهورية، اليوم، تسجيل 1636 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 70,339، موضحة أن من بين الحالات الجديدة التي سُجلت في آخر 24 ساعة 258 حالة في العاصمة نور سلطان، 220 في مدينة آلماتي، و133 في منطقة شرق كازاخستان.

وأكدت الوزارة شفاء 641 مريضًا من الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي داخل الجمهورية الواقعة في وسط آسيا إلى 43,029 شخصًا.