يوميات كورونا في آسيا.. إصابات كورونا بإيران تقترب من ربع مليون

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.219.696 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 530 ألف حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.363.696 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسيا

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، تسجيل 2449 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، "إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 237878 إصابة".

وأضافت لاري، أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11408 حالات.

وأشارت المستحدثة الإيرانية، إلى أن حالات الشفاء بلغت 198949 حالة في عموم البلاد

الصين: 3 حالات إصابة جديدة..وكوريا الجنوبية: ارتفاع الوفيات إلى 283 شخصا

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83545 شخصا، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأضافت اللجنة الوطنية، أن حالة إصابة واحدة بعدوى محلية سجلت في العاصمة "بكين" في حين تم تسجيل حالتي إصابة "وافدتين" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين حالة واحدة منها في مقاطعة كوانج دونج بجنوب البلاد وأخرى في مدينة شنجهاي ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 1925 حالة.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 78509 أشخاص بينما لا يزال 402 شخص يتلقون العلاج.

وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي، أشارت اللجنة إلى تسجيل 1247 حالة مؤكدة حتى نهاية أمس الجمعة من بينها 7 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و46 إصابة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، فيما سجلت تايوان، 449 حالة منها 7 حالات وفاة.

واشارت اللجنة، إلى مغادرة 1125 مريضا في هونج كونج و45 في مكاو و438 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، اليوم، 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس داخل البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، سجل 36 حالة عدوى داخلية، فيما تم تسجيل 27 حالة إصابة قادمة من خارج البلاد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 13030 حالة.

وأضافت المراكز، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 283 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11811 ألف شخص حتى الآن.

وأجرت السلطات الكورية الجنوبية مليونا و319 ألفا و523 اختبارا للكشف عن الفيروس منذ الثالث من يناير الماضي.

وفي اليابان، قالت مصادر في الحكومة، اليوم، إن العاصمة طوكيو سجلت 130 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه العاصمة 100 حالة واليوم الأعلى في عدد الإصابات منذ 2 مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية أن إصابات اليوم، تأتي بينما يتم رصد عدد متزايد من الإصابات بين الشباب في الحانات وأماكن الحياة الليلية الأخرى.

ورصدت طوكيو 107 حالات، أمس الأول الخميس و124، أمس الجمعة، ورقم اليوم هو الأعلى منذ الإبلاغ عن 154 حالة يوم 2 مايو الماضي ، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العاصمة ذروته في الـ 17 من أبريل الماضي بتسجيل 206 إصابات.

وأثار الاتجاه المتدهور الأخير المخاوف من عودة ظهور الفيروس في العاصمة والمحافظات المحيطة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في اليابان إلى 19586 حالة

وفي الوقت الذي حث فيه يوريكو كويكي حاكم العاصمة سكانها على توخي الحذر إلا أنه شدد على أن حكومة العاصمة ستبذل جهودًا لإعادة فتح الاقتصاد المتضرر من الفيروس.

وقالت الحكومة المركزية أيضًا إنها لا ترى ضرورة لإعادة حالة الطوارئ على الفور رغم تزايد عدد الإصابات.

وأعلنت اليابان، اليوم، تسجيل 357 إصابة جديدة بكورونا المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 19586 حالة.

الصحة اليابانية: لم نسجل أي حالات وفاة جديدة بالوباء

وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة عند 977 حالة.

وأضافت الوزراة اليابانية، أن طوكيو التي توصف بأنها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 131 إصابة إضافية في أعلى حصيلة يومية منذ الثاني من مايو الماضي ما يزيد مجموع الحالات في العاصمة اليابانية التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة إلى 6654 حالة.

وأشارت الصحة اليابانية، إلى أن الحصيلة الاجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 648315

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 648315حالة، وذلك عقب تسجيل22771 حالة إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية.

وقالت الوزارة الهندية، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 18655 حالة، وذلك عقب تسجيل 442 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الصحة الهندية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 394226 حالة.

وفي باكستان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 225283 حالة، وذلك عقب تسجيل 3387 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 4619 حالة، وذلك عقب تسجيل 68 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت القناة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 125094 حالة.

وفي إندونيسيا، قال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أمس السبت، إن البلاد سجلت 1447 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 62142 إصابة.

وأضاف يوريانتو، أن هناك 53 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3089، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

كمبوديا تعتزم تأجيل قمة اجتماع آسيا وأوروبا إلى الربيع بسبب كورونا

وفي كمبوديا، أشار مصدر دبلوماسي كمبودى، أن "بنوم بنه"، التي تستضيف اجتماع آسيا وأوروبا هذا العام، من المقرر أن تؤجل قمة المنتدى السياسي التي تعقد مرة كل سنتين من منتصف نوفمبر إلى ربيع عام 2021 بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقد يؤثر قرار كمبوديا على توقيت القمم الإقليمية الأخرى مثل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ واجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، المقرر عقدهما في نوفمبر.

ويضم المنتدى 51 دولة من جميع أنحاء أوروبا وآسيا - 30 من أوروبا و 21 من آسيا - والتي تمثل مجتمعة 60% من سكان العالم، وكذلك نفس النسبة المئوية من الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

والولايات المتحدة ليست عضوا في التجمع، وانعقدت قمة "أسيم" (اجتماع آسيا-أوروبا) الأخيرة التي تعقد كل عامين في بروكسل في أكتوبر 2018، بمشاركة قادة مثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

وقال المصدر إنه يعتقد أن كمبوديا ستقترح عقد القمة في مايو أو يونيو من العام المقبل، مضيفا أن الأمة تؤكد أهمية التجمع وجها لوجه عبر مؤتمر عبر الهاتف.