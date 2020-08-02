نديم الشاعري: طرح "زحمة الأيام" قريبا

أعلن الموزع الموسيقي نديم الشاعري، عن اقتراب طرح أغنية "زحمة الأيام" التي يشارك في غنائها الرباعي مصطفى قمر وايهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري.

الأغنية من كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع وميكس وديجيتال ماستر نديم، ووتريات أحمد الموجي وجيتار جاليليو، وعود ابتى، ومم انتاج Camp.

تقول كلمات الأغنية :" في زحمة الأيام، تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش.. انده بصوت مبحوح.. على حلم كان مسموح.. بيعدي مايشوفنيش.. عمر اتسرق مننا.. فين اللي كانوا هنا.. راحوا خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده.. من دنيا مبتديش.. وفي توهة المشوار.. ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت.. صدقت في الأيام.. ومشيت ورا أوهام، و زي ما روحت أهو جيت.. عدي زمانا وسبق.. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم.. عدي زمانا وسبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم".