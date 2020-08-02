فيديو.. انهيار باسل خياط بعد وفاة والده: سامحوني

طلب الفنان السوري باسل خياط، من جمهوره الدعاء لوالده سمير الخياط، والذي توفى أمس السبت.

وظهر "الخياط" في فيديو على خاصية "استوري" بحساب "إنستجرام"، وهو يبكي ويطالب متابعيه بالدعاء لوالده، فقال: "للأسف فجعت بوفاة الوالد بشكل مفاجئ، وبسبب الظروف الراهنة مقدرناش نعمل عزاء، بطلب من كل المحبين واللي مر فيهم سمير الخياط يترحم عليه، سامحوني إن أنا طلعت بهادا الفيديو، ولكن الله أعلم ما في القلوب".

واستقبل الفنان باسل الخياط عددًا من التعليقات من جمهوره، بعدما أعلن عن وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب الفنان قصي الخولي، "العم سمير العم أبو باسل الغالي رحمة الله عليك، وأسكنك الله فسيح جناته"، بينما نعت الفنانة كندة علوش قائلة، "باسل العمر الك ولمحمد.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر قلبك ويقويك على فراقه".

وقالت الفنانة درة، "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة"، ونعى الفنان أحمد فهمي قائلًا، "البقاء لله يا حبيبي.. ربنا يصبرك ويرحمه".

يُذكر أن الفنان السوري باسل خياط، أعلن عن وفاة والده عبر حسابه على"إنستجرام" قائلًا، "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعًا للرجل الأول في حياتي، وداعا لحنانك الأبدي، وداعًا سمير خالد الخياط أبو باسل رحمك الله، وأدخلك فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة والدعاء له".