جريمة شهر العسل.. تخلص من زوجته ضربا وألقى بجثتها من البلكونة

بعد 20 يوما زواج.. قتل العريس عروسه بسبب خلافات على أكواب النيش، وتخلص منها بمساعدة أمها داخل شقة الزوجية بعزبة عامر التابعة لمدينة دكرنس بالدقهلية.

وذكرت التحريات أن والدة العريس استولت على الأكواب من النيش وعندما حاولت العروس الضحية معاتبة زوجها على تصرفات أمه تعدى عليها بالضرب بالاشتراك مع أمه حتى لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء سيد سلطان حكمدار الدقهلية واللواء مصطفى عصام مدير المباحث أن المتهم وأمه عقب ارتكابهما للواقعة حاولا إبعاد الشك عنهما وادعى أن العروس سقطت من علو من شرفة الشقة بالطابق الثالث، بعد أن ألقى الاثنين بالجثة من البلكونة إلا أن المناظرة والتحريات أكدت أن هناك إصابات في جسد الضحية نتيجة التعدي عليها بالضرب المبرح.

تمت إحالة المتهمين للجهات المختصة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "شعبان" وتزوج من المجني عليها العروس "رضا"، منذ 20 يوما، وعقب زواجهما بعدة أيام، نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته في حياتهما، وأضافت التحريات واعترافات المتهم أن أمه كانت تأخذ أغراضا من "النيش" الخاص بها دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج.

وبمجرد أن قامت الزوجة بالشكوى لزوجها انهال عليها بالضرب وسمعت والدته صراخها فساعدته فى التعدى عليها، وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة وقام الاثنان القاءها من البلكونه وابلاغ اسرتها انها سقطت منها.وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق.