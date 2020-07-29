"الضرائب": نخضع تجار المخدرات والدعارة لضريبة الدخل حال القبض عليهم

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إنه يتم إخضاع تاجر المخدرات إلى ضريبة الدخل، حال القبض على أحدهم، كما يتم إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، ويتم محاسبته مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطًا حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري"، أنه في حال اعتراف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، يتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة، موضحًا أن الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.

وتابع: "بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها من اعترافه، كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة"، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح.