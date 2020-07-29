"الرقابة الإدارية": القبض على رئيس شركة ومدير مدرسة تاجرا في الدولارات

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية؛ القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للاتجار في النقد الأجنبي، ومدير مدرسة للرشوة، حيث ألقت الهيئة القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لقيامه بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي.

وأسفرت تحريات الهيئة عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج ‏والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون، وبالعرض على نيابة الشؤون المالية والتجارية، أمرت بضبط المتهم وأسفرت أعمال التفتيش لمقرات الشركة عن ضبط الأجهزة الإلكترونية، والحاسبات الآلية، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الأجنبية المختلفة، وجارٍ التحقيق معه.‏

كما ألقت الهيئة القبض على مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أولياء الأمور، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته واستغلال نفوذه لدى زملائه ومرؤوسيه في العمل بالتدخل لصالح الطالب نجل ولي الأمر بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهم على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهم وقررت حبسه.