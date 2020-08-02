البحرين: تشغيل محطة براكة للطاقة النووية إنجاز إماراتي نفخر به

أكد رئيس مجلس الشوري البحريني علي بن صالح الصالح، أن نجاح تشغيل الوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات ، يعتبر إنجازًا جديدًا يضاف لسجل نجاحات الإمارات.

وأشار رئيس مجلس الشورى - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أن الإنجاز الإماراتي الجديد، الذي يأتي بعد نحو 10 أيام من إطلاق "مسبار الأمل" كأول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، يعتبر فخرًا واعتزازًا للدول الخليجية والعربية، ويعكس حرص دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة على مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات المتقدمة في مجال الطاقة المستدامة، واستشراف المستقبل.

وأشاد الصالح بالكوادر الإماراتية المخلصة، التي تعتبر جزءًا من الكوادر والخبرات الخليجية، وما تقوم به من جهود متواصلة ودؤوبة في مجال الطاقة المتجددة منوها بالدور الذي اضطلعت به مؤسسة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، من خلال توليها مسؤولية تشغيل وصيانة محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، وإسهامها الرئيسي في نجاح تشغيل المحطة، متمنيًا لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار، ودوام التوفيق في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية واستراتيجياتها البنّاءة والطموحة في شتى المجالات.