صور.. كواليس حفل أحمد عدوية ونجله محمد احتفالا بموسم العيد

أحيا كل النجمان الكبيران أحمد عدوية وابنه محمد حفلا غنائيا بمناسبة عيد الأضحى بدون جمهور داخل قصر عابدين تم إذاعتها على موقع يوتيوب.

وقدم الثنائي أغاني كثيرة منها "بنت السلطان" و"المولد" و"زحمة يادنيا زحمة" كما قدم محمد عدوية أغاني بمفرده ومنها "أنا تاجك وسلطانك" و"الطيب أحسن" وأشرف على الحفل ياسر حسانين، المنتج ومدير أعمال محمد عدوية.

وأعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بالغناء مع والده الذي يعتبره قامة كبيرة من قامات الطرب، مضيفا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتمنى من الله أن يطيل عمره.

وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التي ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار" .

وكان أكد الفنان محمد عدوية، أن الأغنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، والتي تمت بدعم من حزب مستقبل وطن، وهي من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم وإنتاج ياسر حسنين، حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

وأوضح "عدوية"، في تصريحات صحفية، أن الأغنية أحدثت صدى قويا ورد فعل مميزا للغاية، وأنا سعيد بغناء هذه الأغنية وهي رسالة مني لدور الأطباء الكبير في هذه الفترة الحرجة للغاية.