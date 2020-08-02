بعد الذبح.. كيف يتم التعامل الآمن مع جلد وفرو الأضحية في زمن كورونا؟

أجوِلة محملة بجلود الأضاحي المذبوحة، وأخرى مملوءة بمخلفات الذبح متراصة أمام محلات الجزارة وبعضها ملقى وسط أكوام القمامة تفوح رائحتها للمارة، مشاهد غير صحية تتكرر كثيرا في العديد من المناطق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة ممارسات خاطئة اعتاد البعض عليها رغم تحذيرات البيئة وجهود الحكومة لمنع الذبح في الشوارع العامة.

المشهد السابق زادت خطورته في زمن الوباء الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا لما تسببه من فرصة لنشر الفيروسات والبكتيريا بشكل أسرع، فكيف يمكن التعامل مع مخلفات الذبح المتمثلة في جلود الأضاحي وأحشاءها بطريقة آمنة؟

الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية الحمراء، أكدت ضرورة التعامل مع الأضحية ومخلفاتها بارتداء الملابس الواقية أهمها قفازات اليد وذلك لما قد تسببه الحيوانات من نقل ميكروبات إلى الإنسان من خلال الأغشية المخاطية أو المخلفات الخاصة بها كالدم والأمعاء.

يجب نقع جلود الأضحية ماء مخفف بكلور من 1لـ9 لمدة عشر دقائق متصلة

بعد الانتهاء من ذبح الأضحية، أوصت محفوظ في حديثها لـ"الوطن" بعدم إلقاء الجلد والفرو في الشوارع قبل وضعها في ماء بالكلور عالي التركيز"من 1 مكيال كلور لـ9 مكيال ماء" لمدة 10 دقائق كاملة متصلة لقتل الميكروبات العالقة بهم قبل التخلص منهم في القمامة.

وفي حال استخدام الجلود أو الفرو الخاص بالأضحية كما تفعل بعض الأسر، أوضحت مدرب زمالة مكافحة العدوى أنه يجب نقعها بالماء المخفف بالكلور بنفس النسبة السابق ذكرها لمدة 10 دقائق متصلين وبعدها يتم غسلها بالماء لتصبح آمنة تماما.