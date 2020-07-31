صور.. انطلاق عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بإشراف بيطري

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف، تحت إشراف بيطري بحضور الدكتور محمد عزت مدير أوقاف أسوان، ونخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية.

وشارك في عمليات الذبح نخبة من الأطباء البيطريين بالمحافظة، وجرى التأكيد على عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سنبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي لمجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع.

وتواصل الأوقاف تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق\، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

كما يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر واتس آب على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258).