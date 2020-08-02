الملحن أحمد زعيم ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة لـ فضل شاكر

أعلن الملحن أحمد زعيم، عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" انتهائه من تسجيل أغنية جديدة للفنان فضل شاكر.

وجاء في منشور "زعيم": "انتهينا قبل العيد من تسجيل أغنية هتعجبكم إن شاء الله بصوت الفنان اللبناني الكبير فضل شاكر كلمات الشاعر الواعد محمد يونس توزيع شريف قاسم ميكس وماستر مصطفى رؤوف ومن ألحاني".

وكان تعاون الفنان أحمد زعيم مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد صاحبة رأي في أغنية "مباحة ليك" والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وتوزيع محمد نور الدين.

يذكر أن ألبوم إليسا يتضمن أكثر من 10 أغنيات باللهجة المصرية تتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين أمثال بهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومدين ومحمد رحيم وأسامة مصطفى وسامر أبو طالب.

وكلن أشاد الفنان رامي جمال بالألبوم الجديد للفنانة إليسا "صاحبة رأي"، والذي كان قد تم طرحه منذ ساعات، عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، وكتب "رامي" تغريدة قال فيها: "من امبارح عامل مود فظيع بالبوم إليسا".

وكان قد تعاون رامي جمال مع إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بأغنية "على حس حكايتنا" من كلماته وألحانه.