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محمود مسلم

جيش الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة صاروخية من قطاع غزة

كتب:

وكالات
10:21 م | الأحد 02 أغسطس 2020
غزة

غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة، اليوم الأحد.

وكتب على "تويتر": "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم سماع دوي انفجارات نتجت عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذيفة صاروخية، بينما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة. 

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