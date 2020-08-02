جيش الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة صاروخية من قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة، اليوم الأحد.

وكتب على "تويتر": "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم سماع دوي انفجارات نتجت عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذيفة صاروخية، بينما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.