محمد رشاد: غنائي أمام الرئيس السيسي إضافة مميزة في حياتي

قال الفنان محمد رشاد، إنه يحب تقديم تترات المسلسلات للغاية، مشيرًا إلى أن تتر مسلسل سلسال الدم كان الأول الذي يغنيه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "التتر ده كان حاجة مميزة جدًا بالنسبة لي، وشاركنا في إعلان فاعل خير، وبعدها عملت أول أغنية سينجل ليّ، وشاركت في مسلسل ليالينا برمضان الماضي كممثل".

وتابع، أنه يحب التمثيل، لافتًا إلى أنه كان يلعب شخصية مطرب شعبي يحلم بأن يصل إلى الناس.

ولفت إلى أنه شارك في أغنية لصندوق تحيا مصر، مؤكدًا أنها علامة مميزة له، كما غنى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أغنية "مصر المكان والمكانة"، إضافة مميزة في حياته.