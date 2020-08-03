محمد رشاد: "يا إما أبقى نجم أو أرجع أشتغل محاسب"

قال الفنان محمد رشاد، إن برنامج أراب أيدول، اختصر طريق نجاحه وجعله يتمتع بشعبية أكثر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "لما وصلت طنطا وقفت المدينة، مكنتش عارف أمشي بالعربية اللي جواها لحد البيت، الناس كانت فرحانة إني وصلت لمرحلة متقدمة".

وتابع أن والدته كانت أول من استقبله، مردفًا: "ضباط الشرطة لما عرفوا إنها والدتي دخلوها جوه المطار، ولما وصلت البيت وخرجت من البلكونة لقيت الأطفال بتقولي يا نجم مصر".

وقال إنه كان مصرًا على النجاح وأن يصبح فنانا حقيقيًا، موضحًا: "مكنتش حابب إني أكون المغني اللي بيغني في الشارع، كنت عاوز أبقى زي النجوم اللي بحبها أو أكون محاسب".

ولفت، إلى أنه قرر الاعتماد على أصدقائه لكي يكونوا أعضاء فرقته: "كانوا كلهم حولي بعد نهاية البرنامج، وأول داعم ليّ في الشغل كان سيكا سمير وهو أول مدير أعمال فعلي يشتغل معايا بمبدأ إننا نوصل للناس كلها".