أحمد إبراهيم: "عمري ما ربطت الشغل بعلاقاتي الخاصة.. نادرا لو حصل ده"

تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن إثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، فذكر أنه أصبح يستيقظ من النوم يجد أشخاصًا كثيرًا سواء من داخل أو خارج مصر، يتحدثون معه عن التغريدات التي يقوم بكتابتها على صفحاته، "يقولوا لي تقصد إيه بالبوست اللي انت نزلته، أنا بصراحة مش بكون قاصد أي حاجة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره في برنامج " مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن شهرته تسببت في كره البعض له رغم أنه يحب الخير لجميع الزملاء في الوسط الفني، كما أنه يؤمن بأن أي شيء يأتي بها الله يعد خيرًا، وطول الوقت يكون مركزًا في عمل أغاني تترك أثر مع المواطنين، "بعمل فوت معين في الأغاني".

وأشار الموزع الموسيقي، إلى أنه دائما ما يحافظ على الإحساس البشري ويبرزه في توزيعه للموسيقي، موضحًا أن علاقته جيدة بالوسط الفني الغنائي، "أي انسان في الدنيا جواه خير وشر، عشان مخسرش حد لما بشوف إنه إنسان كويس بحاول أتجنب الحتة اللي مش كويسة فيه عشان مش عايز أخسره، عمري ما دخلت الشغل في العلاقات الخاصة، نادرًا لما اربطهم ببعض".