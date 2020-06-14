أحمد إبراهيم لمنتقدي حفل آمال ماهر: طبيعي يكون فيه أخطاء

أعرب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عبر حسابه الخاص بتويتر عن استيائه من منتقدي حفل آمال ماهر الأون لاين.

ودافع إبراهيم عن الحفل قائلا "اهدوا وركزوا معايا ونبي عشان النقد يبقى في محله.. آمال ماهر الوحيدة تقريبا اللي حفلتها كانت بث مباشر بإجادتها وبأخطائها الطبيعية وأي حد مكانها هتكون له أخطاء بل كوارث خصوصا مع توقف النشاط والحفلات مؤخرا وغياب الجمهور وتشجيعه وده يحسبلها ومع ذلك الحفلة كانت كويسة في وجود فرقة عظيمة".

وأضاف: كنت أفضّل تسجيل الحفلة ثم عرضها زي حفلات النجوم اللي تم عرضهم مؤخرا على الشاشة أو يوتيوب خلال أزمة كورونا وكانت حفلاتهم مُسجلة وتم عرضها بعد معالجة وتظبيط صوت المطربين بمؤثرات معالجة + إعادة ميكس صوت الفرقة مع صوت المطرب فتصبح زي اغاني السي دي وشبه بلا اخطاء لان الاغاني بيتم اعادتها اثناء تسجيل الحفل حال حدوث خطأ من مطرب او عازف وكانها بروفة كبيرة عكس الحفله المباشرة ممكن تبقى كمطرب او عازف مش سامعين بعض كويس ومضطرين تكملوا عشان البث مباشر والمشاهد قاعد في التكيف يتفرج ويحلل الاداء وكله بينقد وخلاص.

ويواصل إبراهيم: آمال ماهر صوت إمكانياته كبيرة وسنها صغير بكرا ليها ان شاء الله فقط تغني كتير لكن تغني الاليق لصوتها مش شرط اللي يعجبها يفيدها، بالتوفيق ليها ولنجومنا كلهم لان توقف اي ممارسه ونشاط مؤذي وادينا شوفنا امبارح رونالدو قصاد الميلان في الملعب زي خالتي. البوست غير قابل للنقاش لاني انسان ديكتاتوري احمد_ابراهيم