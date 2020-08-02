أحمد إبراهيم: بدايتي الحقيقية كانت مع شيرين.."بتتأخر كتير عن مواعيدها"

قال أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي، إن الفنانة شيرين لا تلتزم بمواعيدها، موضحًا: "انا اتعودت لو قالت الساعة 10، يبقى المعاد الساعة 11".

وأضاف إبراهيم خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، أنه اختلف مع مخرج وملحن أغنية مشاعر للفنانة شيرين، موضحًا: "كان في اختلاف على وجهة الأغنية، هو كان تتر، بس مكنش واخد شكل التترات، ولما اختلفنا شلت إيدي من الأغنية".

وتابع: "شيرين صممت على أن أعمل في الأغنية، فسافرت إلى أمريكا وعدت ووزعت الأغنية وحققت نجاحا كبيرًا".

وأردف، أن بدايته الحقيقية كانت في عام 2004، حيث تعرف على نصر محروس، ووزع للفنانة شيرين، أغنيتي "على بالي" و "أنت آخر واحد في الدنيا دي".

وأوضح، أن أغنية "مشاعر" للفنانة شيرين، تذكره بكلبه الذي مات عندما كان مسافرًا للولايات المتحدة، في أعقاب خلافه مع صناع الأغنية: "كانوا مخبيين عني إن الكلب مات ولما عرفت إتأثرت بشكل مكنتش أتخيله، ولما شيرين كلمتني على أغنية مشاعر وافقت أشتغلها ومودي وقتها خلاها تخرج بالشكل ده".