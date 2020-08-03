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أحمد إبراهيم يعلن مشاركته في ألبوم جديد: "سيغني إحدى أغانيه"

كتب:

شريف سليمان
12:44 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
أحمد إبراهيم

أحمد إبراهيم

قال أحمد إبراهيم، الموزع الموسيقي، إنه استغل فترة أزمة انتشار فيروس كورونا، للعمل على تنفيذ أكثر من أغنية، مشيرًا إلى أنه سيشارك في ألبوم وسيغني إحدى أغنياته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "أنا كنت بغني من زمان، وقبل ما أوزع كنت عاوز أغني، وكموزع كنت بحاول أخدم اللحن وأطلع أحسن ما في الأغنية".

وغنى "إبراهيم"، إحدى كلمات الأغنية، وكانت من كلماتها للشاعر خالد تاج الدين: "أنا عاوز أتساب في حالي وأقفل كل الببان، انت اللي اخترت تبعد ده مش قرارك مش قراري، متجيش بقى تبعد وتدخلني في مقارنة".

وتحدث "إبراهيم"، عن علاقته بولديه "مالك وعيسى"، قائلًا: "قناعتهم إننا صحاب، مقتنعين إننا صحاب وبيعاتبوني ويتخانقوا معايا، وعيسى بيحب الغناء وبيلعب كرة كويس، ومالك هوايته الفيديوهات على يوتيوب ويكلم ناس كتير".

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