نقابة مصممي الفنون التطبيقية تستأنف العمل في النقابة 9 أغسطس الجاري

أعلنت نقابة مصممي الفنون التطبيبقية، عن استئناف العمل بالنقابة يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور حلمي الشنواني نقيب مصممي الفنون التطبيقية، عن قرار مجلس إدارة النقابة، بشأن صرف إعانات لأعضاء النقابة المصابين بكورونا وأسر الضحايا.

وأوضح "الشنواني"، أن المجلس قرر صرف إعانة بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل عضو مصاب بفيرس كورونا ومبلغ عشرين ألف جنيه لأسرة العضو المتوفي.

وأكد النقيب أنه يتعين على المصاب بكورونا، أن يذكر جهة العلاج وعنوان جهة العلاج (العزل)، وتقديم أصل شهادة طبية معتمدة من مستشفى العزل بإيجابية تحليل فيروس كورونا وما يفيد تحاليل وأشعة.

وشدد على أنه لن تصرف أي مبالغ مالية إلا بالشروط الواردة في الإعلان والمتعلق بأصل الإشهاد الطبي الصادر من مستشفى العزل وبعد التأكد من صحة هذه الشهادة ستتولى الإدارة المالية اتخاذ الإجراءات.