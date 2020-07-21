تعرف على برنامج تصميم الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، عن مقررات برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، والذي يقوم بمنح درجة البكالوريوس والدراسة بطريقة الساعات المعتمدة بإجمالي 167 ساعة، وتتضمن مقررات تصميمية تشمل تصميم الزجاج المعماري "الفتحات المعمارية - عناصر العمارة الداخلية - التكسيات والجداريات - الواجهات المعمارية - الميادين والحدائق العامة - الإظهار والإخراج المعماري"، فن الأوريجامي للعمارة، أرجونومية تصميم، تنسيق مواقع، دراسات مرئية "مناظر طبيعية"، التصميم الباراميتري، التصميم بدمج تقنيات.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يحتوي على مقررات هندسية من رسم معماري، تخطيط عمليات وإدارة المشروعات، مبادئ الاستدامة والتصميم البيئي، رسم تنفيذي، نظم وحسابات إنشائية، تصميمات تنفيذية، ستوديو نماذج، مواصفات وتكاليف.

ومقررات تكنولوجية من تكنولوجيا إنتاج الزجاج، نظم تركيبات الزجاج، تكنولوجيا معالجة أسطح الزجاج، ترميم الزجاج المعماري، تكنولوجيا الخامات، تركيبات فنية وتجهيزات، بالإضافة إلى مقررات ببرنامج الحاسب الآلي من كمبيوتر جرافيك، وتطبيقات الحاسب في العمارة، التصميم ثلاثي الأبعاد.

يقوم البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل كمصمم زجاج معماري في الواجهات المعمارية وهندسة إنتاج خطوط الزجاج المعماري، وتنسيق المواقع وتجميل البيئة، وتصميم العمارة الداخلية والخارجية، وهندسة تركيبات لأعمال الزجاج المعماري، وإدارة مشروعات وتجميل الواجهات المعمارية، وأعمال ترميم الزجاج الأثري.